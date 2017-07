Soomlaste Iltalehti kirjutab kerge hämminguga sellest, kuidas soome naised on eestlannade eeskujul hakanud peenisemassaaži ehk lingam-massaaži fännideks. Kas artikli mõnevõrra provotseeriv kirjeldus Eesti naistest kui harrastusrahuldajatest läheb sinu meelest liiga kaugele? Lingamit kirjeldab soomlaste väljaanne kui uut Tupperware-hullust. Tulus koolitusäri on "koolitajatest Eestis suured kangelannad teinud". IL kirjutab Epp Kärsinist, lingami maaletoojast, kelle Kadrioru stuudio on üks paikadest, kus "toimuvad suured asjad". Kärsinit kiidetakse kui tegelast, kes on meeste rahuldamisest iga Eesti naise hobi teinud. Paraku on koolitused, mida nüüd väisavad ka soomlannad, ainult eesti keeles ja ilma tõlkideta. Kas sõnu ongi vaja? Artikkel mainib ka eestlaste väidetavat tantramassaaži-armastust.

Odavamale koolitusele pääseb mõnekümne euroga. Selle eest saab enamasti tasuta kaasa ka "vahva väikse dildo". Paljudel eestlannadel olevat uhke diplom või rinnas märgike, mis tunnistab ta kätega rahuldamise meistriks.

Kuid miks, küsib IL, on peenisemassaaž leidnud nii kindla koha just Eesti kultuuris, kus "seksuaalsusega seotud teemadel ei tohi kõva häälega rääkida" ning arusaamad sugudevahelisest võrdsusest on iganenud? Just nimelt selle pärast.