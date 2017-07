Tuleval nädalal kaovad vabalevist populaarsed telekanalid TV3 ja Kanal2. Seepärast tõttavad kümned tuhanded otsima endale telefirmat, et kindlustada meelepäraste kanalite nägemine ka pärast 1. augustit.

Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton lausub, et seoses TV3 ja Kanal2 lahkumisega vabalevist on Telia poole pöördunud tuhanded inimesed üle Eesti ning avalduste arv teenustega liitumiseks on tavapärasega võrreldes mitmekordistunud. Telia on kõgist laekunud avaldusest jõudnud realiseerida umbes pooled.

„Tavapärasest suurem nõudlus on loomulikult avaldanud mõju ka meie tehnikute ooteaegadele, mis võivad mõnes Lõuna-Eesti piirkonnas olla tavapärasest pikemad,“ tunnistab ta. Hetkel on sellisteks piirkondadeks näiteks Viljandimaa, Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa. Antoni sõnul on Telia tehnikud teinud praeguses olukorras üle 1000 ületunni.