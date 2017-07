Euroopa Parlamendi liige, sotsiaaldemokraat Marju Lauristin ütles, et 80 tuhat halli passi omanikku on Eesti kontekstis probleem. Ühe näitena pakkus ta välja idee anda kodakondsus neile vanemaealistele, kelle lastel ja lastelastel on Eesti kodakondsus, edastab ERRi uudisportaal.

Lauristin ütles, et idee sellest, et kodakondsuse saamisel tuleks arvestada ka perekondlikku olukorda, kus lapsed ja lapselapsed on kodakondsuse saanud, on üks võimalik näide, mida sotsiaaldemokraatlik erakond arutanud ei ole.

Koalitsiooni kuuluva Keskerakonna hinnangul on enne 1991. aastat Eestis elanud inimesed andnud oma panuse riigi heaks. Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul võiks aga praegu arutada pigem topeltkodakondsuse võimaldamist väliseestlastele.