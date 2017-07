Urmas: Meie ainukene ressurss siin elus on aeg ja me peaksime tegema kõiki oma samme ja mõtteid nii nagu oma viimast sammu ja oma viimast mõtet.

Ja täpselt nii täna siin ka toimetati. Pandi mõttega need puud siia riita, seoti sooviposti külge paelaga oma südamesoovid ja anti ka meie suurtele jumalatale ohvrileivakene oma halbade mõtetega, millest tahetakse lahti lasta, lillekimbuke oma parimate soovidega ning igaüks sai võimaluse laita oma tulekene.

Miks kõik head ja halvad soovid tuleb üheskoos ära põletada?

Urmas: Sest tuli on ju inimest läbi aegade kaitsnud ja puhastanud. Oma halvad mõtted võib ka vette visata. Aga kuna täna on meil Jaagupipäev, siis kasutame riituseks just tuld.

Urmas oli muuseas ka esimene julge, kes alles hõõguvatele sütele eastus. Vaata täpsemalt videost!

Urmas: Tulikuuma sütt tuleb võtta kui oma sõpra, siis ta ei tee sulle haiget. Mõtted peavad ainult puhtad olema. Kui sa lähed sütele kartes, siis see loomulikult põletab. Võid igaks-juhuks ka öelda sõnad: "Olen osa sellest loodusest, olen osa sellest tulest."

Ja kui oled kartlik ja paha inimene, siis jalatallad põlevad justkui põrgus?

Urmas: Jah, seda saame me täna siin kindlasti ka näha, kes põleb ja kes mitte.