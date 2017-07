"Kedi" tähendab türgi keeles kassi. Kes pole Istanbulis käinud, ilmselt ei tea, et arvukad tänavakassid on selle uhke ajalooga suurlinna argielu lahutamatuks osaks. Nii on see olnud juba tuhandeid aastaid. Osmanite impeeriumi aegadel, kui sealsetes sadamates käis tihe kaubavahetus, eksis linna isegi Norra laevakasse. Nõnda sagib Istanbuli peal kõiksugu karva ja tõugu kasside hulgas ringi ka põhjamaiselt paksu karvaga Norra metskasse.

Pärast Istanbuli tänavakassidest kõneleva "Kedi" vaatamist võtsin endaga kinosaalist kaasa mõtte, mis dokfilmiski kõlas: "Kes ei armasta loomi, see ei suuda armastada ka teisi inimesi." Tõepoolest, inimesed võivad maailma eri paigus käituda üsna erinevalt, kuid loomaarmastus on üks, mis neid seob ja avab hinge helgetele mõtetele.

Neil loomadel on kõigil mõnes mõttes siiski oma kodu. Kindlad inimesed, kes neile ulualust pakuvad ja nende eest hoolitsevad, vajadusel isegi loomaarsti juurde viivad ja neile rohtu annavad. Nii et kes arvab, et see film on kurblik kaasaelamine hulkurkasside karmile võitlusele, see eksib. Heldimuspisar võib siiski silmanurka tekkida.

Südantliigutav on vaadata muidu vähe karuse moega kalameest süstla abil pisikesi kassipoegi hellalt piimaga toitmas. Inimesed kinnitavad, et kassidega sõbrustamine ja kümnete nälgivate kassisuude toitmine on aidanud neil taastude hingehaavadest või raskest haigusest. Kassid inspireerivad ka loominguliselt.

Veel üks hindamatu mõte filmist: kes märkab kasse, linde, lilli, oskab hinnata ümbritseva ilu, selle ees on terve maailm valla.

Film pakub ka esteetiliselt lummavat elamust. Kaunid ja aukartust äratavad linnavaated panid idanema soovi Istanbuli reisida ja teha ühtlasi tutvust sealsete tänavakassidega.

Nad on osa Istanbuli kultuurist, mida tuleks säilitada. Kohalikud on mures, et kui kerkivad aina uued pilvelõhkujad ja kaotatakse ära hubased tagaaedadega kvartalid ning välituruplatsid, siis ei tule kassid enam toime eluga linnatänavail. Võib olla naiivne seda arvata, aga mine tea – ehk panevad turistide imetlevad-hellitlevad pilgud, mis kassidel peatuvad, ka linnavõime seda eripära rohkem hindama?