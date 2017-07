Eeltööd olid nad teinud tublisti. Sageli oli varastel käes Tallinna kaart, mida näiliselt nõutult silmitseti, ja kaelas rippus neil ikka fotoaparaat. Kõrvalisele inimesele oli esimesest pilgust selge, et tegu on mõnest lääneriigist pärit külalisega, kes tahab tutvuda Toompea keskaegsete müüridega. “Mõni neist oli isegi nii leidlik, et muretses endale rinnas kantava turistigrupi numbri. Nad nägid tõesti välja nagu turistid, mitte nagu mõned pisikesed mustlaspoisid, kes kiiresti jooksevad,“ meenutab giid nähtut.

„Kümme aastat järjest on samad näod väljas olnud – kuni eelmise aastani. Aga praegu ei ole ma oma vanu tuttavaid näinud,“ räägib Tallinnas giidiametit pidav Liina (nimi muudetud). Tema sõnul on tänavune suvi möödunud kümnendiga võrreldes eriline just selle poolest, et Liinale tõelist peavalu põhjustanud taskuvargad on kadunud kui tina tuhka. Varem imbusid viisakalt riides, tihtipeale parimates aastates härrasmehed turistide sekka ja näppasid, mida vähegi võimalik. Mobiilid, rahakotid, ehted – kõik kõlbas.

Tallinna vanalinnas viisteist aastat giidina töötav Liina tunnistab, et tänavu taskuvargad turiste ei kimbuta. Kas tõesti on kõik pikanäpumehed Eesti eesistumise ajaks pokri pistetud või on see kõigest vaikus enne tormi?

Tänavusel suvel pole Liina aga varasematel aastatel nägupidi tuttavaks saanud taskuvargaid märganud. „See on ainus aasta giidina töötades, kui näen, et politseist on kasu,“ ütleb ta. “Eelmistel aastatel olen politseisse mitu korda helistanud ja tean öelda, et see ei aita mitte midagi. Ma võin isegi öelda, kes täpselt varastas. Aga politsei ütleb, et kui ma vargapoissi teo pealt ei pildista või ei filmi, siis nad ei saa midagi teha,“ selgitab Liina, kelle sõnul on säärane olukord teda aastaid kohutavalt ärritanud.

Tänavu on teisiti. „Sel aastal näen esimest korda, et politsei on aktiivselt vanalinnas ja patrullib,“ lisab ta.

Turiste tuleb hoiatada

Giid Liina kinnitab, et turiste tuleb praegugi kindlasti hoiatada, et nad oma telefonidel ja rahakottidel silma peal hoiaksid. „Vahel olen öelnud ka, et ma tean, kes nad on, ja hoian silmad lahti. Turistid hakkavad seepeale naerma, et mis mõttes sa tead. Mille peale vastan, et kõik teavad,“ lausub ta.

Liina sõnul on ta turistidele ka tänaval täpselt näidanud: näe, tema on taskuvaras, palun temast eemale hoida. Üldiselt eelistavad taskuvargad kitsaid ja rahvarohkeid tänavaid ning poode. Sääraseid kohti, kus inimesed üksteise otsas trügivad ja on keeruline aru saada, kui keegi su käekoti kallale on asunud.

Liina hinnangul on kõige hullemad kohad Tallinna vanalinnas Katariina käik, Lühike jalg ja Toompea vaateplatvorm.

Eesistumise ajaks pandi kõik kinni?

Kesklinna politseijaoskonna eriasjade uurija Kaido Atspol lausub, et käesoleval aastal tuleb taskuvarguste juhtumeid Tallinna kesk- ja vanalinna tänavatel ette üliharva. Kas äkki on taskuvargad tänavatelt ära korjatud seepärast, et Eesti on Euroopa Liidu eesistuja?

„Kesklinnas on liikumas nii-öelda tugevdatud patrullid ja me käime ringi ka erariietes. Seda peaks vist küsima varaste käest, aga võib-olla nad kardavad seepärast, et oleme viimased kaheksa-üheksa aastat neid korduvalt kinni pidanud ja nad on saanud karistada,“ ütleb Atspol, et viimastel aastatel on taskuvargaid pidevalt jälgitud ning nende elu on muudetud raskeks. Uurija sõnul on osa neist praegu trellide taga, kuid osa siiski vabaduses.