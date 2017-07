Lääne-Virumaal asuv Vinni vald aitab oma uute väikeste vallakodanike peret koduabilise leidmisel ning ka teenuse eest tasumisel. Juuli alguses sündinud neli tüdrukut ja nende ema on veel haiglas kosumas.

Kui pereisa tütarde sünde registreeris, sai ta vallavanemaga rahulikult arutada, kuidas ning mismoodi saaks vald abiks olla. "Ühiselt leidsime, et abikätepaar oleks vast kõige parem vallapoolne kingitus," ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno.

"Hetkel me ei seadnud ajalist piiri, kuid kindlasti on esimesed paar aastat äärmiselt kurnav vanematele," sõnas Võrno ja lisas, et eks aeg annab arutust.

