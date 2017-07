„Tallinnas on huvitavaid maju ja hooneid väga palju, aga kui ma peaksin neist kaks-kolm esile tooma, siis alustaksin Maarjamäe lossist (pildil),“ räägib Trubetsky. See Tallinna Kadrioru asumis seisev loss oli kunagi Maarjamäe suvemõisa peahoone. Nüüd on seal Eesti ajaloomuuseumi lähiajaloo väljapanek. „Seal filmiti nõukogude ajal ka Sherlock Holmesi filmi,“ teab Trubetsky rääkida. Maarjamäe lossis olid tõesti Lenfilmi legendaarse mängufilmi „Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused: Baskerville’ide koer“ võtted, kus seda Baskerville Hallina kujutati.

Tallinnas sündinud ja üles kasvanud ansambli Vennaskond laulja Tõnu Trubetsky jagab soovitusi justkui kaugemalt tulnud sõbrale. „Eks Tallinnas on vanalinnaski häid kohti, mida peaks nägema, aga küllap neid teab juba igaüks,“ seletab ta. „Kui tuleb mõni väliskülaline, siis soovitaks talle minna ikkagi teistmoodi kohtadesse.“ Trubetsky tunneb suurt huvi kirikute ja losside vastu ning on neid uurinud. Seega toobki ta välja kolm huvitavamat hoonet.

„Tegelikult on selle ehitise nimi Mustamäe loss, aga seda nime tänapäeval enam eriti ei teata,“ ütleb Trubetsky. „Glehni loss (pildil) on rohkem hüüdnimi.“ Ta teab rääkida, et Glehni loss, teise nimega Hohenhaupti ehk Mustamäe loss oli kunagi Mustamäe mõisa osa, mille järgi sai oma nime ka samanimeline Tallinna linnaosa. „Saksa keeles oli ta nimi Hohenhaupt, mis ei tähenda tõlkes tegelikult üldsegi Mustamäge, vaid hoopis Kõrgepead,“ seletab Trubetsky. Muusiku sõnul on aga paljude Eesti losside, mõisade ja kohanimedega nõnda, et algne saksakeelne nimetus on muudetud millekski, mis pole algse nimega üldse sarnane. Glehni lossi juurde minnes soovitab Trubetsky kindlasti uudistada krokodilliskulptuuri, mis jääb Glehni pargis lossist edelasse.