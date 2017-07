„Kuna „Terevisiooni“ pole , vaatan RTL Saksa hommikuprogrammi. Hea on, et saksa keel suus. Muidu oleks igav hommikuti!“ tunnistab üks Õhtulehe lugeja, et tunneb suvel hommikusest uudistesaatest puudust. Tõsi, suviti ei ärata eestlasi erinevalt muust maailmast ükski hommikusaade, sest „Terevisioon“ on suvepuhkusel ja teistel telekanalitel puudub selline programm. Miks see nii on?

Küsisime Õhtulehe lugejatelt, kas nad tunnevad igatsevad suvel hommikusaate järele, mis tõmbaks päeva värskete uudistega käima. Enamik vastanutest tunnistab, et tunneb tõepoolest „Terevisioonist“ või muud tüüpi hommikusest uudistesaatest puudust. „Suvel olgu kas või teised saatejuhid. Aga, jah, tunnen „Terevisioonist“ puudust. See saade on nagu pereliige!“ kommenteerib üks lugeja.

ETV peatoimetaja Heidi Pruuli sõnul ei ole „Terevisioon“ suviti eetris seetõttu, et see pole lihtsalt eelarveliselt ega auditooriumi huvi arvesse võttes mõistlik.