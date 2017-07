Nädal tagasi teatas Marilyn oma venekeelsel Facebooki lehel, et on ametlikult Aleksandr Šepsist lahus. Mees omakorda postitas enda Instagrami kontole kriipivalt nukraid luulekeeles sõnumeid, mis paraku kinnitavad sama.

„Kallid sõbrad! Ma kinnitan teile, et Saša ja mina ei ole enam paar,“ kirjutab Eesti armastatuim nõid Marilyn Kerro (28) oma Facebooki kontol. „Ma olen sellest paar korda kaamera ees rääkinud, kuid tundub, et vaja on asi formaalselt välja öelda. Siin see on: Saša ja mina ei ole koos.“