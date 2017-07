Esimene “Autode” animafilm ilmus juba 2006. aastal, aga tänase päevani ei ole ma suutnud läbi hammustada selle filmiuniversumi kõige suuremaid pähkleid. Lootsin, et ehk kolmas osa toob vastused, sest kuidas muidu õigustada seda, et enda 30ndatele eluaastatele lähenev meessoost kodanik “Autod 3” filmi kinno vaatama läheb.

Lightning McQueeni hakkavad ohustama noored tegijad. (insight media)





Ärge saage valesti aru, animatsioonide vaatamine vanust ei küsi. Ega ma mingi 14-aastane pole, kes arvab, et on aeg täiskasvanut teeselda ning kõikide multifilmide kohta öelda: “See on ju mingi titekas!” Pigem lasub probleem selles, et minu arust on “Autod” üks Pixari halvimaid teoseid ning kui enne selle ilmumist võis stuudio kvaliteedile pigem kindlaks jääda (jah, mulle meeldis isegi “A Bug’s Life”, mida võiks pidada tegelikult keskpäraseks), siis rääkivate autode puhul tõmmati sellele vesi peale. Vanuse elemendi tõin välja just seetõttu, et kui ma tean, kui mulle kaks eelmist filmi ei meeldinud, siis võiks ju juba piisavalt tark olla ja kolmandat korda mitte proovida (aga kuna see konkreetne artikkel eksisteerib, teate te kõik, et piisav tarkus ei ole miski, millega ma hiilata saan).

Esimene rääkivatest autodest rääkiv film rääkis rääkivatest autodest. Täpsemini oli fookuses noor uljaspea Pikne McQueen - ennasttäis ülbe võidusõitja, kes ei hoolinud kellestki peale iseenda. Filmi lõpuks leidis ta aga võime hoolida ka teistest, mitte ainult iseendast. Tegu oli ülimalt lihtsa ja banaalse narratiiviga, ent hei, see on mõeldud eelkõige lastele ja taoline pinnapealne moraalilugemine (lisaks labastele naljadele) peaks olema piisav. Selgus, et lastele läks see film peale ning, mis veelgi tähtsam, neile läksid peale ka kõik ohtrad mänguasjad, mis filmi põhjal valmis vorbiti. Et veelgi rohkem mänguasju müüa, tehti filmile järg, milles oli veel rohkem rääkivaid autosid, rohkem labasust ja vähem kasulikke õppetunde.