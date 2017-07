Helen: Ma olen täna siin esoteerilisel üritusel seepärast, et olen endas veel ebakindel. Ma peaksin tegelikult oma nõia võimeid veel arendama. Universum on mulle mitu korda näidanud et, ma pean oma nõidumiskunstiga edasi minema. Ma pean seda oskama!

Helen, kas sa oskad ka iseendale tulevikku ennustada? Näiteks mis saab sinust ja Kalvi-Kallest lähitulevikus? Hiljuti lahvatas meedias ju isegi jutt teievahelisest suuremast tülist.

Helen: Ma ei saa aru, kuidas sellised jutud meediasse levivad, need tekiks justkui iseenesest. Aga see ei tähenda, et ka päriselt nii oleks. Tegelikult ma ju tean, mis minust ja Kalvi-Kallest kümne aasta pärast saab, aga see on saladus.

Kalvi-Kalle: Ta ei ole seda isegi minule paljastanud.

Helen, oled ühes oma varasemas intervjuus öelnud, et oled ka suurepärane kaartide panija. Kas tulevikus võiks saada sellest suisa sinu igapäevane töö?

Helen: Ma olen selles sajaprotsendiliselt veendunud. Kusjuures sain hiljuti ka kinnitust, et sellest peabki saama minu elukutse. Need kaartidelt ennustamise oskused on olnud pikalt minu suguvõsas ja mulle on juba aastaid tagasi ennustatud, et ma hakkangi sellega tulevikus tegelema. Ise surusin selle mõtte kogu aeg tagaplaanile, aga hiljuti pandi mulle uuesti kaarte ja öeldi, et ma pean seda teed kindalsti jätkama.