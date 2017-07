Folgilinn Viljandi valmistub külalisi vastu võtma. Hetkel on käimas viimased ehitustööd neljapäeval algavaks pärimusmuusika festivaliks. XXV Viljandi pärimusmuusika festival toimub 27.-30. juulil. Selleaastase festivali teema on „Uut ja vana“. On ju 25 aastat täitsa väärikas juubel.

(KENNO SOO)

(KENNO SOO)