Restorani puudumine on ka külalistele silma jäänud. Nende hulgas on näiteks politoloog Toomas Alatalu, kes sellest juunis Facebooki postituse kirjutas, kus märkis, et pidi lapselapsega minema restorani sööma, kuid pilt kukkus hoopis teistsugune välja.

''See on ju absurdne! See on nii hea koht,'' ütles Alatalu, lisades, et koht on võimalik lihtsalt välja suretada.

''Esitatakse ühele liiga suured tingimused ja see ei suuda seda kanda ja siis samas ootab nagu järgmiseid pakkumisi. Koht võiks olla 24/7 olemas, aga niisuguseid nalju me näeme mujal ka. See on lihtsalt ebaviisakas, meil on niisugune ilus asi lihtsalt kasutamata, millega me veel reklaami teeme?''

Kuni eelmise aastani tegutses Teletorni restoranis AS Tampe, millega oli viieks aastaks leping sõlmitud. Peale lepingu lõppemist tegi Teletorn uue rentniku leidmiseks konkursi.

Teletorni juhataja Riina Roosipuu sõnul oli konkursi loomise eesmärgiks näha, kas turul on teisigi tegijaid, kes võiksid neile paremini sobida.

Uueks rentnikuks kandideerisid just lõpetanud AS Tampe ja vaid loetud kuud varem asutatud Kratt Resto OÜ. Teletorn valis nende hulgast viimase.

Kokkuleppe järgi pidi uus rentnik märtsis tööd alustama, kuid mida kevadel polnud, oli restoran.

''Nad vedasid meid alt ja ei saanud oma ülesandega hakkama, pidime hakkama kevadel uut otsima,'' seletas Roosipuu, lisades, et Kratt Resto OÜ valimine oli lihtsalt õnnetu otsus, mis ei kukkunud välja nii nagu oleks pidanud.

Roosipuu tõdes, et suvehooajal on uue rentniku leidmine päris keeruline ja sellepärast on Teletorn ka praegu ilma restoranita.

''Seda, kas külalisi on sellepärast vähem käinud, on raske hinnata, aga kindlasti on restorani puudumine seda mõjutanud. Loomulikult ei ole see meile kasulik olukord,'' ütles Roosipuu.

Hetkel on Teletornil üks pakkuja silmapiiril, kellega läbirääkimised juba käivad. Seda, millal võiks uue restorani avamist oodata, Roosipuu öelda ei osanud.

''Hetkel läheb veel aega, kuni uus operaator paika saab. Ma ei tea, millal restoran jälle avatakse, kuna ei ole veel kellegagi lepingu sõlmimiseni jõudnud,'' seletas ta.

AS Tampe toitlustusjuht Erki Mandel, kes ise kõik viis aastat Teletornis töötas, ütles, et neil ei ole konkursi kaotamise pärast mingit vimma.

''Konkurss on konkurss ja kui teised inimesed valivad ühe kandidaadi välja, siis ei ole midagi teha. See on nende otsus,'' kommenteeris Mandel, lisades, et AS Tampel läheb tema arvates hästi ja töö ei ole konkursi kaotamise pärast seisma jäänud.

Peale Kratt Resto OÜ lahkumist välja kuulutatud uuest konkursist AS Tampe enam osa ei võtnud. Mandli sõnul ei olnud sellise otsuse põhjuseks vaen vaid juhtkonna otsus ja konkursi halb ajastus.

Kuna uus konkurss kuulutati välja kevadel, siis oleks restorani uuesti üles ehitamine jäänud suvekuudesse ehk kõige kuumemasse turismihooaega.

''Koha üles ehitamine võtab omaette poolteist kuud aega. Kes tahab minna kuskile teadmisega, et ta paneb kuhugi palju raha alla ja tal jääb siis võimalus umbes kahe nädalaga see kõik tagasi teenida? Järgmine võimalus teenida on jõulude ajal,'' ütles Mandel.

Varem Teletorni teemadel sõna võtnud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sõnul võiks restoranil suur edu olla.

''Minul on kõrvalt vaatajana keeruline öelda, kas on põhjus selles, et inimesed ei lähe Teletorni söömise eesmärgil ja pole kohapeal toitlustusest huvitatud või on restorani toidu kvaliteet kehv olnud. Samas, kui vaadata teiste riikide kogemusi, kus kohalikus teletornis paiknevad sageli kõige popimad ja eksklusiivsemad restoranid, võiks ju ka meil õige toitlustusfirma tekkimisel, sellel restoranil suur potentsiaal olla,'' kommenteeris ta olukorda.

Tallinna Teletorni haldaja on riigiaktsiaselts Levira, mis kuulub rahandusministri vastutusvaldkonda. Restorani saaga alguses oli rahandusminister Sven Sester, kelle sõnul ei oleks rahandusministeerium saanud Teletorni asju ajada, kuna ministeeriumile kuulub vaid 51% Levira aktsiatest.

''Tallinna Teletorni SA on ise kahtlemata huvitatud, et restoranile kiiresti rentnik leida, kuna see aitab kaasa külastajate heaolule ja huvile objekti vastu. Teletorni renoveerimiseks kasutati ka avalikke vahendeid ning teletorn on külastajatele avatud,'' seletas Sester.