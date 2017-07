Tallinn, Riia, Vilnius, Kaunas, Pärnu – võtsin perega mõned päevad vabaks ja sõitsin need linnad läbi. Tegime mõnusalt plaanita reisi ja kui ühes kohas tekkis tunne, et nüüd võiks edasi sõita, vaatasime kaarti, avasime Bookingu, broneerisime järgmises sihtkohas hotelli ja sõitsime sinna. Lihtne ja muretu reisimisviis, mida kahjuks ei taha Eestis viljelda.

Nii palju, kui mul on olnud vaja Eesti hotellides peatuda, pole mul neile midagi ette heita. Puhtad ja viisakad kohad hea toidu ja oskusliku teenindusega. Aga need hinnad! Öö kolmele hommikusöögi ja hotelli juures parkimisega Riia Radissonis maksis kolm korda vähem kui Pärnus. Sama jätkus, tõsi, mitte enam Radissonides, ka Kaunases ja Vilniuses.

Pole siis ime, et vaigistasin endas patrioodi, kes tahtnuks Eestit külastama saata kaht teed küsima tulnud madala eelarvega itaallast. Ja siis me nuputame, kuhu küll need turistid jäävad.