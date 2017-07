ELEXIR on pereettevõte, kelle eesmärgiks on pakkuda parima kvaliteediga orgaanilisi superfoode. Hetkel on Elexiri valikus pea 20 erinevat toodet Sinu tervise ja heaolu jaoks. Ettevõtte üks menukamaid ja ostetumaid tooteid on väga puhtad ja kvaliteetsed goji marjad, mis pärinevad Tiibeti aladelt. Tiibetist pärit goji marjad on rohkem päikest saanud ning seetõttu ka pisut tumepunasemad, suuremad ja magusamad.

Üldiselt määrab goji marjade hinna ära just nende kasvupiirkond ja kvaliteet. Suuremad marjad on kallimad. Hind oleneb ka sellest, kas tegemist on uue hooaja saagiga. Seega alati ei tasu valida kõige soodsamaid marju, sest need ei pruugi olla kõige tervislikumad ja kasulikumad.

Goji marjad ehk hundimarjad edendavad rõõmsameelsust ja turgutavad vaimu. Goji sisaldab 21 mineraal- ja mikroelementi ja 18 erinevat aminohapet, mis teevad marjadest suurepärase valguallika. Goji marju peetakse nooruse ja pikaealisuse allikaks. Samuti on goji marjadel omadused, mis võitlevad südame-veresoonkonna haiguste vastu ning kaitsevad immuunsüsteemi. Lisaks eelpool nimetatud omadustele, on marjade kasulikkuses välja toodud veel teisigi häid omadusi:

Antioksüdandid aitavad võidelda organismi vananemise vastu.

Tugevdab immuunsussüsteemi ja organismi vastupanuvõimet.

Tõstab libiidot ja seksuaalse võimekuse toimimist.

Aitab ennetada silmavaegusi ja parandab nägemisvõimet.

Toetab maksa funktsioneerimist.

Leevendab menopausi sümptomeid.

Aitab kaasa kehakaalu alandamisele.

Edendab rõõmsameelsust ja turgutab vaimu – Goji on tuntud ka kui “Happy Berry”.

Annab energiat ja jõudu, eriti haigusega võideldes.

Tasakaalustab vererõhku.

Vähendab kolesteroolitaset.

Hoiab veresuhkru taseme normaalsena.

Leevendab peavalu ja uimasust.

Parandab südame funktsionaalsust.

Parandab vastupanuvõimet haigustele.

Suurendab veres punaliblede, valgeliblede ja vereliistakute tootmist.

Tugevdab lihaseid ja luid.

Parandab mälu ja meenutusvõimet.

Aitab kaasa neerude funktsioneerimisele.

Leevendab ärevust ja stressi.

Leevendab unetust ja parandab une kvaliteeti.

Elexiri inimesed saatsid Õhtulehe toimetusse paraja koguse neid imemarju. Nosisime, muljetasime ja viisime koju kaasagi.

Degusteerimise tulemused:

- Väga mõnus tekstuur. Parajalt krõmpsuv ja samas seest pehme. Pisut nagu rosinad, ainult et veelgi maitsvamad. Eriti hea on neid panna pudru peale, aga miks mitte ka jogurtisse või smuutisse. Usun, et ühest või kahest korrast maitsmisest ei piisa, et tervisele toimet avaldaks, kuid olen kindel, et pikemal kasutusel saab neist väga vajalikke aineid organismile.

- Olen ka eelnevalt goij marju ostnud, kuid nii suuri ja mahlaseid polnud varem saanud. Mõnus näks tööl laua taga või pärast trenni. Samuti meeldib mulle neid imemarju süüa koos proteiinijogurtiga ning lisada smuutisse. Minu lemmikkombo on viimasel ajal tervislikud banaanipannkoogid, mille peale puistan goij marju.

- Ma tajun ilmselget vahet enesetundes, kui olen goji marju regulaarselt tarbinud. Igapäevasel tarvitamisel tunnen end energilisemana ja mu keskendumisvõime ning immuunsüsteem on tugevamad. Loodan, et üha enam inimesi hakkab neid kasutama tervisliku vahepalana ja saab ka aimu goji marjade tegelikest imelistest toimeainetest.

- Mina tundsin pisut soolakat maitset. Vastupidiselt rosinatele ei ajanud südant läikima. Maitsesid nii hästi, et nuiasin järelejäänud paki endale koju kaasa! Goji rutiin alaku!

- Minu laps on suur goji marja fänn. Kuna mul oli töö juures pakk piima alles, siis nii imelikult kui see ka ei kõla, proovisin neid piimaga süüa. Maitsesid nagu hommikuhelbed! Ülimaitsvad ja tervislikud.

- Olen suur maiasmokk. Kui goji marjad tööle degusteerimiseks toodi, sõin vist ära mitu peotäit. Hiljem lugesin toote kasulikest omadustest ja olin positiivselt üllatunud. Kindlasti hakkab kuuluma goji mari minu igapäevasesse menüüsse.

