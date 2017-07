Homne visiit on Putinile presidendina juba kuues ning Soome meedia andmetel ei ole ühtki varasemat külaskäiku nii põhjalikult ette valmistatud. Seda enam, et Venemaa riigipea tuleb töövisiidile vaid üheks päevaks. Soome saabub ka vähemalt 200 Vene ametnikku.

Seoses visiidiga kehtivad 35 000 elanikuga Savonlinnas karmid turvameetmed, mis häirivad oluliselt nii kohalike elanike kui ka turistide elu.

Sauli Niinistö võtab külalise esmalt vastu Punkaharjus hotellis, mis kuulub endisele tippmodellile Saimi Hoyerile. Niinistö kantselei sõnul räägivad presidendid kahe riigi suhetest ja aktuaalsetest rahvusvahelistest küsimustest. Ekspertide arvates on tähelepanu keskmes kahe riigi kaubavahetus ja Läänemerel kasvavad sõjalised pinged. Niinistö ütles Vene agentuurile TASS antud intervjuus, et ta on Putiniga varem mitu korda kohtunud ning nad võivad kõnelda paljudel teemadel.

Pärast ametlikke läbirääkimisi sõidavad Niinistö ja Putin tõenäoliselt autoga Savonlinna, kus esmalt tehakse lõbusõit aurulaeval. Seejärel annab linnavalitsus Olavinlinna kindluses kõrgetele külalistele pidusöögi. Menüüs on kohalik kala ja köögiviljad.

Aastatel 1985–1990 KGB residendina Dresdenis töötanud Putin on korduvalt meenutanud, et nautis siis head Saksa õlut. Seetõttu on loomulik, et ka Savonlinnas ei puudu tänasel pidusöögilaual õlu. Võõrustajad valisid selle mullu asutatud Mustan Virran õlletehase toodangust. Õlletehase juht Petteri Vänttinen arvab, et presidentidele pakutakse tõenäoliselt St Olafi õlut.

Ooper "Jolanta"

Teine võimalik õlu on Ooppera, mis on pühendatud Savonlinna ooperipäevadele. Teatavasti vaatavad Niinistö ja Putin pärast keha kinnitamist ooperipäevade käigus Moskva Suure Teatri esituses Pjotr Tšaikovski ooperit "Jolanta".

Väärib tähelepanu, et Soome president kohtub Venemaa riigipeaga viimase poolteise aasta jooksul juba neljandat korda. Niinistö kohtus mullu 22. märtsil Putiniga Moskva lähedal Novo-Ogarjovos. Venemaa president tegi vastuvisiidi sama aasta 1. juulil, kui saadi kokku Naantalis Kultarantas, kus on Soome presidendi suveresidents. Tänavu kohtusid Niinistö ja Putin 30. märtsil Venemaal Arhangelskis, kus toimus neljandat korda rahvusvaheline Arktika foorum.

Juba jaanuari algul andis Soome presidendi kantselei teada, et Niinistö kutsus Venemaa presidendi Soome juubelipidustustele ja viimane võttis kutse hea meelega vastu. Täna saabki see külaskäik teoks. Soome tähistab tänavu 100 aasta möödumist riigi iseseisvumisest, mis toimus 6. detsembril 1917. Soome vabanes Venemaa alt ning seda tunnustas 24. detsembril 1917 ka Lenini juhitud valitsus. Riiki, mille alt Soome toona vabanes, juhib praegu Putin.