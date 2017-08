Ometigi tasub sõprade, kolleegide seas hoolsamalt jälgida, millisest sodiaagimärgist keegi on. Kes on sodiaagimärkidest voodis kõige pöörasem? Kellele meeldivad veidrused, kes tahab kõike katsetada?

Meie veidrad eelistused pole aga alati need, mida uhkusega igas peolauas kuulutame, vaid pigem hoiame neid saladuses, kirjutab Your Tango.

Paljud ei tea, et Veevalajad on voodis igasugu veidrusteks valmis. Kui üldse keegi, siis just Veevalaja on see, kes armastab hullamiseks end üles lüüa ja kostüüme kanda. Ja tema kostüümid suudavad iga ühte tõeliselt kuumaks ja kirglikuks muuta.

Sageli näeb just Veevalajaid ka laval burleskikostüüme kandmas. Neile meeldib end näidata ja nad naudivad ilusate lavariiete kandmist.

2. VÄHK

Vähk seostub enamasti kodu ja turvalisusega, mistõttu on esiti ehk raske uskuda, et tal voodis mingid omapärad ja veidrused oleks. Lood on aga hoopid teised. Sa võid ju arvata, et tunned oma Vähist armastatut, kuid tegelikult võivad tema soovid voodis sind üllatada.

Vähk on seksuaalselt väga salajane märk. Kui need saladused aga paljastuma hakkavad, siis alles taipad, mida tegelikult sõna "friik" tähendab! Kindlasti üks kõige pöörasemaid sodiaagimärke voodis!

3. KAALUD

Kirglik ja vaba. Kaalud on justkui sodiaagimärkide pornograafia esindaja. Kas nad vaatavad seda, filmivad iseend - nende veidrus väljendub visuaalselt.

Nad armastavad paljast ihu ja nad armastavad tähistada selle olemasolu.

Neid ei huvita lateks ega kumm. EI! Neid huvitab orgia, grupiseks. Palju inimesi ja palju paljast ihu! Ärgem unustagem punast tulukest. Kaamera peab ju kõike filmima!

4. KALJUKITS

Kaljukits kipub huvituma rollimängudest. Ta on meeleldi nõus mängima ulakat õpetajat, kes annab sulle õppetunni, mida sa ei unusta iial!

Seksuaalse partnerina on see inimene kartmatu, kuid seda seni, mil ta on oma fantaasiast haaratud.