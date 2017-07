Esko talus valmib tõeline ja ehe Eesti toit. Tänasel päeval askeldab peretalus juba 10 töötajat, peetakse üle 200-pealist loomakarja ja haritakse põldu 250 hektaril. Kogu piim töödeldaks ise ümber erinevateks piimatoodeteks. Maitsenaudinguid pakuvad talu naturaalsed kera- ja salatijuustud, maitsestamata jogurt, kohupiim, kreeka jogurtid, jäätised.

Siin on põgus ülevaade vaimustavatest suvetoitudest, mida Esko talu toodab:

Jahutavad jogurtijäätised.

Jäätis on suvel megatoit! Ideaalis võiksid olla jäätises maitsenüansid paigas ja ta ei tohiks olla liiga lääge. Esko talu jogurtijäätis on just see, mida oled otsinud. Saadaval on klassikalised maitsed:

Vanilje

Kakao

Maasikas

Aga valikus on ka huvitavamat mekkimist:

Passioni jogurtijäätis

Metsmustika jogurtijäätis

Rukkikama jogurtijäätis

Mmm...

Kosutav suveamps maitsestamata jogurti või kreeka jogurti näol.

Mahedamaitseline maitsestamata jogurt sobib kasutamiseks dipikastmetes, suvekookides ja kama valmistamisel. Samuti võib jogurtisse lisada värskeid marju, vedelat mett või toormoosi. Pole olemas paremat suvist hommikusööki kui värske kama hooajaliste marjadega.

Esko talu kreeka jogurteid on mugav piknikule kaasa võtta, kuna need on pakendatud 500g topsikutesse. Kreeka jogurt on lahja ja tervislik hapupiimatoode, mis on valmistatud kooritud piimast. Lihtne ja maitsev dessert. Sortimendis on maitsestamata kreeka jogurt, kuhu saab ise soovi korral tilgake mett või suhkrut juurde lisada. Aga saadaval on ka:

Vaarikalisandiga kreeka jogurt

Astelpajulisandiga kreeka jogurt

Tikrilisandiga kreeka jogurt

Totaalne suvehitt ehk toekam kõhutäis maitsestamata kohupiima näol.

Suvel ainult kohupiimast toitukski. Kohupiim köömnetega, kohupiim murulauguga, kohupiim moosiga, kohupiim marjadega jne. Esko talu hapuka maitsega pastöriseeritud piimast valmistatud kohupiim on kreemja pastataolise konsistentsiga ja viib keele alla. Sobib suurepäraselt nii iseseisva roana kui ka näiteks hommikuste pannkookide kõrvale.

Grillipidude lahutamatu kaaslane salatijuust.

Mida iganes te sütel sussutada armastate, selle roa kõrvale on paslik ampsata värsket salatit. Suvise salati saab maitsvamaks ja huvitavamaks, kui sinna lisada juustutükikesi. Esko talu salatijuust on toorjuustu konsistentsiga ning parajalt soolane. Lisaks klassikalisele salatijuustule on sortimendis veel sellised põnevad maitsed:

Pipraseguga salatijuust

Küüslaugu-peterselliga salatijuust

Basiilikuga salatijuust

Tüümianiga salatijuust

Kerajuust piknikukorvi.

Juust on hindamatult maitsev ja täiesti argiselt lihtne söök. Eriti hindamatult maitsvad on Esko talu kerajuustud. Valikus on kolm vaimustavat varianti:

Saku juust. Toorpiimast valmistatud juust, mis kuulub poolkõvade kuni kõvade juustude kategooriasse ja meenutab veidi Hollandi tüüpi talujuustu. Väljendunud on juustu maitse ja lõhn. Oma olemuselt pehme ja parajalt soolane. Sobib suurepäraselt veini kõrvale, võileiva peale ja niisama näksimiseks.

Köömnetega Saku juust.

Suitsumaitseline Saku juust.

Tutvu Esko talu toodete müügikohtadega nende kodulehel või Facebookis!