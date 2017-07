Täna kella 14 paiku läks Narva-Jõesuu rannas hotelli Noorus läheduses kaduma nelja-aastane Irina.

Tüdruk on umbes 100 cm pikk, räägib vene keelt ja on julge suhtleja. Lapsel on seljas punane varrukateta t-särk, jalas helesinised retuusid ja peas roosa müts. Irinal on pikad heledad juuksed.

Last otsivad piirkonnast aktiivselt politseinikud, kuid palume kõigil, kes on tüdrukut näinud või omavad infot tema asukohast sellest teada anda lühinumbril 112.

Kui märkate last, kes on üksi ja tundub, et ta võib olla eksinud, andke sellest kindlasti politseile teada.