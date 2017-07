Kõik, kes on ette kujutanud, et augustis Talinnas avatavas superhoones, mis on koduks viiele ministeeriumile, saab näha uhkeid kunstiteoseid, täispuitpõrandaid ning tipptehnikaga sisustatud ministrikabinette, peavad pettuma. Kuid majas on mitu kööki, lastetuba ja ripptoolid, kus väsinud minister jalga kõigutada saab.

„Kui te ootate luksust, kulda ja karda, siis pean teile pettumuse valmistama,“ naljatles ta. Superministeeriumi sisekujundusest jääb tõesti tagasihoidlik mulje: põrandatel on hall vaipkate, seinad on ühevärvilised ning ühtegi maali pole veel üles riputatud. Nõndanimetatud kunstiprotsendist pole tegelikult juttugi, eraettevõtteile see kohustus ei laiene. Natukenegi elurõõmu lisavad siiski värvilised rukkilillemotiivid põrandakatteil ja mööbel, mis on igal ministeeriumil eri värvi.

Majandusministri laual „Made In China“

Ministrite kabinettide ilusaim osa on akendest avanev vaade vanalinnale. Mööblit on ministrikabinettides vähe: töölaud, paar tugitooli, diivan ja diivanilaud. Majandusminister Kadri Simsoni tulevasel töölaual on muu hulgas lauatelefon ja mingit tehnikavidinat sisaldav pappkast kirjaga „Made in China“.

Haridusminister Mailis Repsi kabinetis lõõbivad ajakirjanikud, et Repsi kuus last küll siia istuma ei mahu. Mihkel Mäger ütleb seepeale, et superministeeriumi teisele korrusele on planeeritud laste ja lapsevanemate ühine ruum, kus võsukesed saavad mängida ja nende emad-isad samal ajal tööd teha. “Mingit lapsehoidjat sinna muidugi ei tule,“ lisas ta.

Ka helistamiskabiinid ja väikesed boksid, kus tähtsat juttu ajada või tüütut paberitööd teha, on minimalistlikult sisustatud. Mägeri sõnul on mugavusi nimme välditud, sest siis saavat tööülesanded kiiremini täidetud. Muide, töökoha saab ministeeriumi töötaja endale igal hommikul valida: istuda võib nii diivanil, kabiinikestes või korrektselt töölaua taga.

Sotsiaalministeeriumi korrustel pole nimelisi töökohti üldse. Igal hommikul saab töötaja oma isiklikud asjad ühiskasutatavatesse kappidesse panna, ukse võtmega sulgeda ja siis vastavalt enda tujule istekoha valida.

Igal ministeeriumil on oma kööginurk, kuigi allkorrusel on ka söökla, mis peaks suutma toitlustada päevas ligi 1000 inimest. Üldotstarbelisi ruume, nagu näiteks konverentsisaal, arvutiklass, pressikonverentside ja nõupidamis ruumid, hakkavad ministeeriumid kordamööda kasutama.

Parkimiskohti on napilt

Parkimiskohti on hoonel aga vaid 216. „Ministeeriumid rendivad vajadusel lähedal paiknevatelt kinnistutelt parkimiskohti juurde,“ märkis Mäger. Ta ei osanud täpsustada, kas ministeeriumite töötajad hakkavad igal hommikul parklasse sõites juhinduma printsiibist „kes ees, see mees“. „Kindel arv parkimiskohti jagati ministeeriumite sees ära ja eks nad ise panid korralduse paika,“ sõnas Mäger.

Ka pole superministeeriumil rõdusid, suitsuruumi ning aknad ei käi lahti. “Aga kus siis ministrid ja ametnikud suitsetama hakkavad?“ ei jäta ajakirjanikud jonni. „Kas maja ees või maja taga?“ Mäger jääb vastuse võlgu, öeldes, et suitsuruum puudub, et propageerida tervislikku eluviisi. Superministeeriumi ehitusmehed on aga praegu lahendanud kopsude rikkumise protseduuri loominguliselt: hoone kõrval kasvava puu külge on kruvidega lastud tühi veetünn, millest on saanud konide surnuaed. Ei tea, kas see jääb ka ametnike ja ministrite tuhatoosiks.

LOOMINGULINE TUHATOOS: siia panevad ehitusmehed oma konid. (Teet Malsroos)

Riik maksab üüri

Superministeeriumi igakuine üür on ligikaudu 175 000 eurot, mis teeb üürimisaja ehk 20 aasta peale kokku 42 miljonit eurot. Selle raha sees on ka hoone hooldus- ja heakorrakulu ja jooksev remont.