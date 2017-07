Cosius Pub on kämp pubi Pirita jõe kaldal, Kosel. Imemaitsvad toidud looduskaunis kohas.

Kindlasti on Cosius Pubi üks suur trump väga rahakotisõbralikud hinnad. Ei tule nagu pähegi söögikohta, kus lõunaprae hind oleks vaid 2,90. Menüüs on lai valik megamaitsvaid burgereid, suppe, salateid. Kokkade leivanumber on erinevad grilltoidud, nii et kui oled liharoogade austaja, siis tule mekkima.

Ilusa ilmaga saate toitu ja jooki nautida pubi väliterrassil. Kehva ilma puhul aitavad pubis meelt lahutada piljardilaud ja mänguautomaadid.

Vaata ka Cosius Pubi Facebooki lehte!