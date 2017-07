Hiljuti anti välja filmi tutvustav reklaamklipp, mis annab aimu, et linateos on ekstreemselt maitsetu ja täiesti ebavajalik.

Kuigi 9/11 terrorirünnakust on tehtud filme varemgi, ei ole ükski neist olnud nii kohutav, nagu see film paistab olema.

Film räägib viiest inimest, kelle hulgas on ka naiste- ja elumehena tuntud Sheeni karakter, kes terrorirünnaku ajal World Trade Centeri põhjapoolse torni lifti kinni jäid. Seejärel peavad nad koos tegutsema hakkama, et sealt põgeneda. Kunagine suur filmistaar Whoopi Goldberg mängib filmis suvalist turvameest.

Paljud inimesed peavad filmi sarkastiliseks ja solvavaks. "Hollywood teeb jätkuvalt filme, mille taga on kohutavad ideed ning film 9/11 terrorirünnakust, mille peaosas on Charlie Sheen on siiani kõige jubedam," kommenteeris üks filmisõber Twitteris.