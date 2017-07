Eile avati Camp of Hip-Hop rahvusvaheline tantsulaager ning energia on kirjeldamatu! Uurisime, millised on muljed esimestest klassidest, ice break-mängudest ning jutuõhtust?

Rahvusvahelise tantsulaagri Camp of Hip-Hop avas Joel Juht (Rene Pringi)

Päeva alustas Joel Juht, kes pani laagriliste võhma, lihased ja tempo korralikult proovile. Treeningut sai sooritada koos paarilisega, mis tegi asja hoopis nauditavamaks. Seejärel alustas locking´u trenniga Willow Evann, kelle positiivsus, sära ja huvitavad groove’d tegid õppimisprotsessi igati põnevaks. Päeva jooksul ootas nii Joelilt, kui Willow’d ees veel teine klass, mida laagrilised väga kiitsid.

Esimesel päeval olid kavas ka ice break-mängud, mille käigus tuli jaguneda tiimideks ning läbida võistluseid nii maapinnal, kui vees. Näiteks tuli pudel täita üksnes käsnast vett valamisega, kehastuda erinevatesse naljakatesse rollidesse, teha pimesi sõbrale make-up’i jms.

Õhtu lõpetas mõnus jutuvestmine ehk story night, kus Joel Juht rääkis osalejatele Camp of Hip-Hop’i kujunemisloo, jagas värvikaid seikasid ning vastas kõigi küsimustele. Liipa talus lähenes kell südaööle, kuid tähistaeva all puhuti juttu veel mitukümmend minutit.

