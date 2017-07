"Twilighti" ("Videvik") staar ja miljonite teismeliste tüdrukute lemmik Robert Pattinson on tuntud oma tujukuse tõttu ning filmistaar tunnistas, et just seetõttu oleks ta "Twilightist" peaaegu kinga saanud!

Mees tunnistas, et tema nägemus peategelasest Edward Cullenist ja sellest, kuidas ta oma armastatu Bellaga (Kristen Stewartiga) filmis käitub oleks talle peaaegu Edwardi rolli kaotusega lõppenud.

"Kui sa oled kellegagi suhtesse astumas ja pead tegema selle suhte eriti intensiivseks, eriti kui peaaegu puudub igasugune suhtlus ja füüsiline kontakt, muudab see kogu asja väga tõsiseks," rääkis Pattinson.