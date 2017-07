Pärnu südalinna ajaloolises majas tegutsev stiilne trahter-restoran Postipoiss on ehe näide slaavi toidulaua igavesest hiilgusest. Postipoisi eesmärk on hoolitseda hoolega oma oodatud külaliste eest ning neid söötes ja jootes mõistma panna, mida tähendab tõeline vene külalislahkus.

Rikkalikus menüüs on esindatud klassikalised slaavi toidud: kohapeal valmistatud pelmeenid, borš, tatra- ja nisujahust pliinid, suussulavad slaavi koogid. Valikus on ka erinevad salatid ja pearoad nii kalast kui lihast. Eraldi on mõeldud ka taimetoitlastele ning loomulikult lastele, kelle jaoks on restoranis päris oma menüü ning tore mängunurk.

Postipoiss pakub oma külalistele rikkalikku joogivalikut, milles on esindatud suur valik vodkasid ja õllesorte. Eriti menukas on trahteri enda majaõlu Imperaator, mis on spetsiaalselt maja jaoks valmistatud.

Postipoisi trahter on suurepärane paik tähtpäevade ja ürituste läbiviimiseks. Restoranis on kaks saali, mis mahutavad 140 istekohta. Lisaks kuulub trahteri juurde kaunis kirsiaed ja kaks sisehoovi, nii et pidu saab pidada ka värskes õhus. Elav muusika ootab külalisi igal reedel ja laupäeval.

Vaata lisainfot restorani kodulehelt, Facebookist ja Instagramist!