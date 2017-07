Zimbabwes Bulawayos mõistetakse kohut kolme naise üle, kes olid vägistanud kohaliku pastori.

Pastor, kelle nime eetilistel põhjustel ei avalikustata, oli läinud naiste juurde, et nõuda sisse raha, mida üks neist talle võlgu oli, vahendas The Chronicle.

21aastane Sandra Ncube, 23aastane Riamuhetsi Mlauzi ja 25aastane Mongiwe Mpofu eitasid vägistamissüüdistusi, kuid tunnistasid kallaletungi.

Süüdistaja Petros Shoko sõnul toimus rünnak pastori vastu 14. juulil, kohaliku aja järgi kell seitse õhtul. Naised sundisid mehe pikali ning riietasid ta seejärel lahti.

Shoko sõnul oli pastoriga vägivaldses vahekorras Ncube. "Me lihtsalt naljatlesime. Ma ei arvanud, et ta seda tõsiselt võtab," ütles süüalune. Mpofu eitas juhtunus osalemist, kuid tunnistas, et just tema tõi teisest toast kondoomid.

Mlauzil oli teole aga kõigist pikem põhjendus. Nimelt soovis ta pastorile õpetust anda, kuna viimasel olla harjumus tulla just siis, kui naised end pesevad. "Ta saabub alati siis, kui ma vannis olen, öeldes, et kirikumehena see teda ei puuduta. Mlauzi sõnul soovis ta tõestata, et ka pastoril on teistega sarnased tunded. Kohtualuse sõnul polnud tal plaanis asja lõpuni viia. "Tahtsin talle näidata, et ta pole eriline ega immuunne seksuaalsele erutusele. Kui ma teda puudutasin, erutus ta kohe ja see oligi see, mida näha tahtsime," kõneles Mlauzi.

Naised jäeti vahi alla 7. augustini, mil toimub järgmine istung.

Kohtualused (http://www.chronicle.co.zw)

Zimbabwes on registreeritud teisigi sarnaseid vägistamisjuhte

Sama kuu alguses toimetati Zimbabwes haiglaravile 39aastane meesõpetaja, kes leiti abitus olekus teepervelt. Mees väitis, et ta oli röövitud kolme naise poolt, kes teda kahe päeva jooksul uimastasid ja vägistasid. Waza haigla arstid tuvastasidki õpetaja genitaalide piirkonnas verevalumid ning leidsid ka teisi seksuaalsele vägivallale viitavaid märke.

Politsei pole naisi veel leidnud, kuid arvatakse, et nad kuuluvad rühmitusse, mis kogub spermat selle müümise eesmärgil.

Hetkel pole alust arvata, et kaks juhtumit võiksid omavahel seotud olla.