"Sütelkõnd on iidne riitus, mida on inimesed tuhandeid aastaid teinud keha energeetiliseks puhastamiseks, võimsa ühenduse loomiseks universumi energiatega. Väesambad, mis on kaunistanud esivanemate kultuskohtasid, on energiate võimendamiseks ja kõrgemate hingedega suhtlemiseks. Tseremooniate kaudu saame kogeda võimsaid energeetilisi protsesse," valgustas üks ürituse eestvedajatest, väekas naine Tereza Mängel.

Sütelkõnd Urmas Sõõrumaa sünnikodus Adilas, teiste seas väisas põnevat riitust ka Diana Klas (Robin Roots)