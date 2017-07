Otsust lasta eetrisse salvestis, kus printsess Diana oma abielu intiimsaladusi arutab, on nimetatud traagilise saatusega printsessi järjekordseks ärakasutamiseks. Briti telekanal Channel 4 teatas, et näitab Diana 20. surma-aastapäevale pühendatud dokfilmis poleemilisi salvestisi, mille tegi Diana endine kõnetehnikaõpetaja Peter Settelen. Lindid polnud mõeldud avaldamiseks ning on olnud The Telegraphi andmeil aastaid kohtuvõitluse teemaks. Settelen lindistas oma vestlusi printsessiga ennekõike selleks, et Diana avaliku kõnelemise oskust parandada. Kuid südamete printsess paljastas neil oma hinge. Abielukriisi sattunud Diana rääkis avameelselt enda ja prints Charlesi abielust, nende voodisuhetest ning Charlesi salajasest armuloost Camilla Parker Bowlesiga, kellest nüüdseks on saanud tema seaduslik teine abikaasa. The Telegraphi andmeil kinnitas Diana lindil, et tema ja Charles kohtusid enne abiellumist vaid 13 korda. Oma pulmapäeva nimetas Diana elu halvimaks päevaks. Ühtlasi kirjeldas ta, kuidas ta pöördus abielu karile joostes abi saamiseks oma ämma Elizabeth II poole.

„Charles seda ei tahaks ning pojad ka mitte.“

Kuninglikule perele ja Diana omastele lähedased isikud on Channel 4 otsust kritiseerinud. Kuninglik biograaf Penny Junor väidab, et tegu on Diana järjekordse ärakasutamisega. “Charles seda ei tahaks ning kindlasti ei tahaks ka seda tema pojad. See teeb neile kindlasti väga haiget.” Lehe teatel on Diana noorem vend krahv Spencer üritanud Setteleni lintide asjus kohtusse kaevata, kuid tulutult. Ta olevat Channel 4 otsuse peale maruvihane. BBC ostis õiguse mõneminutilise salvestuse avaldamiseks 2007. aastal, makstes selle eest väidetavalt 30 000 naela. Sellest pidi saama Diana 10. surma-aastapäeva puhul valminud dokfilmi “Diana: tema enda sõnul” trump. Kuid ligi 100 000 naela maksma läinud projekt pandi kalevi alla, kuna BBC-d süüdistati taktituses. Channel 4 filmi, mis jõuab eetrisse sama pealkirja all, tegi vabakutseline režissöör ja produtsent Kevin Sim, kes oli juhatanud ka BBC filmi valmimist.