🙌Недавно к нам принесли крошек ежиков, у которых погибла мама. Мы взяли их под опеку, но самостоятельно кушать они пока не могли.😞 На помощь пришла наша кошка Муся😸, которая и стала им мамой. Ежат она приняла сразу, хотя иногда на них шипит, когда они ее случайно уколют иголками.😅 ☝И главное, чужих детей не бывает. ➖ ➖ ➖ 📷 СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ 📅 Ежедневно с 10:00 до 19:00 🌏 www.zoopark-vl.ru 📍 Владивосток, Воровского 24 "Б" ☎ +7(423) 270-33-16 ➖ ➖ ➖ #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопарк_россия #зоопаркроссия #зоо #зоопарк_вл #зоопарк_владивосток #контактный_зоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official

A post shared by ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl) on Jul 16, 2017 at 6:01pm PDT