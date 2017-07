Elektroonilise muusika taustaga Vallo Kikas ning pop-rock'i taustaga Stig Rästa panid huvid kokku ja käivitasid uue muusikaprojekti nimega Kisma.

Koos on muusikat tehtud üle kahe aasta ja selle aja jooksul loodud lauludest valisid Kikas ja Rästa esiklauluks välja pala "We Are", et värsket ettevõtmist avalikkusele tutvustada. Esiksinglile on hääle andnud Stig Rästa, loo produtsent on Vallo Kikas.

Koostööd tehakse erinevate lauljate ja instrumentalistidega nii meilt kui mujalt. Seni on Kikas ja Rästa peamiselt tegelenud kodumaise popmuusika kirjutamise ja tootmisega. Teistele artistidele kirjutud lood on juba mitu auhinda saanud ning nii mõnigi laul on jõudnud raadiojaamade edetabelite tippu.

Esimest avaliku ülesastumist just DJ-duona võib näha 4. augustil Weekend festivalil Pärnus.