"Kus sa näed põgenikke? Põgenikud istuvad peredega Süüria piiri lähedastes põgenikelaagrites koos peredega, et oodata võimalust naasta koju. Meile pürgib tavaline inimrämps, keda tuleb tõrjuda kõikide vahenditega. Eestis parasiteerib 300 000 tibla, kes ei ole siia adapteerunud, kuidas oleks Sinu arvates võimalik inimesteks muuta neid miljoneid siiapürgivaid mugavusprussakaid?"

Kaitseliidu avalike suhete osakonna juht Heiki Arike rääkis toona Õhtulehele, et Eestis on igal inimesel õigus oma arvamusele ja selle avaldamisele. "Kaitseliit on apoliitiline organisatsioon, kuhu kuulub väga mitmesuguste vaadetega inimesi. Seega Kaitseliit ei tsenseeri enda liikmete arvamusavaldusi."

Toona järgnes vaid vestlus ning Reitelmanni Kaitseliidust välja ei arvatud, ent muutmisele kuulus tema spetsialisti ametikoht.