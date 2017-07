"Sütelkõnd on iidne riitus, mida on inimesed tuhandeid aastaid teinud keha energeetiliseks puhastamiseks, võimsa ühenduse loomiseks universumi energiatega. Väesambad, mis on kaunistanud esivanemate kultuskohtasid, on energiate võimendamiseks ja kõrgemate hingedega suhtlemiseks. Tseremooniate kaudu saame kogeda võimsaid energeetilisi protsesse," valgustas üks ürituse eestvedajatest, väekas naine Tereza Mängel.

Riituse läbiviija oli Avaloni õde Heli Salf Ayera, kes viis enne sütelkõndi läbi ka tule ja lille tseremoonia, vaikuse liini tseremoonia ning pakkus külalistele erilise väega taimeteesid, mis said kohapeal valmis keedetud. Söödi ka loitsitud suppi ja põimiti soovide sambaid kuldsete lintidega.

Sütelkõnd Urmas Sõõrumaa sünnikodus Adilas - kohal olid Diana Klas, Anu Saagim, Kati Saara Vatmann, Prooviabielu-Helen, Kalvi-Kalle, Tom Valsberg jpt. (Robin Roots)

"Kas olete mõelnud, miks kõikides kultuurides kasutatakse altaritel ja pühitsustel elavaid lilli? Miks kingitakse lilli, ohverdatakse lilli ja tuuakse lilli? Miks rituaalide käigus kasutatakse leiba?" viskas õhku küsimuse Avaloni Õde Heli Salf Ayera.

Toimus ka maailmas haruldane rituaal, kus söödi ohvrileiba ja loodi teist reaalsust.

Riitusel anti tulele maailma tähtsaim and – leib, et see põletaks inimeses ohvrimeelsuse, enesehaletsemise ja mitteväärtustamise. Rituaali käigus saab inimene loobuda energiatest ja oma mustritest mis segavad elada ja ei lase tal teha enda jaoks kasulikke otsuseid. Rituaal aitab luua enesekindlust, enda väärtustamist ja armastust mida ka teistele jagada. Ühise energiaga loodi kohapeal jõud ja kutsuti kohale kõik loodusväed igast ilmakaarest, sest Adila on üliväekas koht ja soosib suurepäraselt taolist tegevust.

Sütelkõnd Urmas Sõõrumaa sünnikodus Adilas - kohal olid ka Prooviabielu-Helen ja Kalvi-Kalle, kes samuti oma ohvrileivad tulle heitsid (Robin Roots)

Sütelkõnni juurde pidid osalejad söega joonistama oma hingepildi

See pidavat olema ülimalt sügav meditatsioon ja Adilas oli selle läbiviijaks valitud mees, kes oma kätega valmistas ja ka paigaldas Tallinna Raekoja torni tippu meie kuulsa linnavalvuri Vana Toomase. Mees, keda avalikkus pole eriti näinud, kuid kes on tugev kunstnik ja patuste hingeeelu teadja, sest on oma elu jooksul üles ehitanud ja restaureerinud palju kirikutorne Eestis. Ta oskab vaadata maailma ülevalt alla ja see ei ole sugugi just sama pilt, kui alt üles vaadata.

Sütelkõnd Urmas Sõõrumaa sünnikodus Adilas - väelaulikud Tom Valsberg ja Jane Kruus (Robin Roots)

Muidugi käivad selliste ürituste juurde väelaulikud ja ülemhelid.

Riitusel osalejatele esinesid maailmaränduritest väelaulikud Tom Valsberg ja Jane Kruus.

Sütelkõnd Urmas Sõõrumaa sünnikodus Adilas (Robin Roots)

Samal ajal ehitati ka värviliste lintidega kuldse energia ja jõuga sammast.

"Rituaalidest seekord tõesti puudu ei tulnud. Pigem mõtlesime, kas rahvas seda kõike vastu võtta suudab. Energeetiline pauk on täna väga suur!," rääkis üks korraldajatest. "Külluse puudumise ja elu rahulolematuse teemad on meie elusid vallutanud juba ammu ja nüüd usume, et riituste läbiviimisega saame seda kõike parendada ja sättida, et igaühe küllusevanker hakkaks kiiremini veerema."

"Kallid inimesed, elage oma elu külluslikult! Ei pea puudust kannatama, on vaja vaid natuke vaeva ja järjepidevust, soovi ja meelekindlust et oma elu rööbastele saada ja seda nautima hakata."

Sütelkõnd Urmas Sõõrumaa sünnikodus Adilas - ürituse üks eestvedajatest, väega naine Tereza Mangel (Robin Roots)

"Kindlasti ei jää see viimaseks riituseks siin Adilas," lubasid korraldajad

Juba selle suve augustis on plaanis teha sündmusi, mis on eestlaste jaoks esmakordsed ja täis sügavaid rituaale külluse loomiseks ja elukvaliteedi parandamiseks. Koos hakkavad tööle Adila Campi sündmuste korraldamisega kokku kolm keskust, lisaks veel Tao keskus ja äsja laienema hakanud Taeva ja Maa keskus.

"Urmasel on Adila Campiga suured plaanid ja sinna rajatakse ka juurdeehitusi. Kõik mis tuleb, tuleb üllatusena avalikuks suve lõpupoole," lubas väekas naine Tereza Mangel.

Augustikuus tulevad Adilasse esinema näiteks sellised maailmakuulsad väelaulikud nagu Mantraguru Satyadev Barman ja trummiguru Pepe Danza. "See on hea võimalus kuulata nende ühiskontserti, kus nad mõlemad võluvad välja meeliülendavaid helisid. Urmas omandas muusesas ka endale täiskomplekti ülima heliga gonge," lisas Tereza.

"Ja nende helide saatel on plaanis ehitada Eesti suurim küllusesammas ja põimida sinna sisse kõik mis selleks vaja. Seegi on Eestis esmakorne. Meil on see protsess plaanis viia traditsiooniks. Uskuge mind, tarku sõnu meie külluse kohta oskab Urmas pajatada küll ja enamgi veel, sest on seda maailma kogenud ja selle sees ka pidevalt liikunud."

