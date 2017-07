Paljud “Troonide mängu” kesksed tegelased on ekraanil enam või vähem oma ihu paljastanud. Esirinnas on siiski naisterahvad eesotsas Daenerys Targaryeniga, märgib Saksa ajaleht. “Troonide mänguga” maailmakuulsaks saanud briti näitlejanna Emilia Clarke (30) näitas vaatajatele kõiki oma ihuvõlusid juba seriaali esimeses osas. Telepublik nägi tulevast lohedekuningannat esimesel hooajal alasti koguni kolmel korral. Ning Daenerys nautis oma abikaasa Khal Drogoga ( Jason Momoa ) korduvalt armurõõme. Algul oli kaunitar küll vastu, kuid õige pea võttis ta korraldatud abielust viimast. Paraku ootas Drogot – nagu paljusid “Troonide mängu” tegelaskujusid – verine lõpp.

Lõpuks ometi hell seks mõlema partneri nõusolekul, õhkasid kommentaarid “Troonide mängu” uusima osa järel, kus orjatar ja eunuhh oma ammust sümpaatiat viimaks ihulikult väljendasid. Megaseriaali senised kuus hooaega on vaatajate meeli erutanud iharate, kuid tihtipeale vägivaldsete seksistseenidega. Kellel on “Troonide mängus” kõige rohkem voodikaaslasi? Kes aga on alailma paljas? Saksa väljaanne Bild selgitab välja hittseriaali põletavaimad intiimsaladused.

Preestrinna Melisandre (Carice van Houten) on samuti üsnagi lahke oma võlusid näitama. Ta teab, et paljas ihu on trump, millega mehi võrgutada ja oma tahtmist saada, olgu selleks tahtmiseks siis parajasti võim, mõjukus või lust. Pole möödunud peaaegu ainsatki osa, kus Melisandre mingil kujul alasti fakte ei demonstreeri, märgib Bild. Küll on Melisandre vannis, küll harrastab fetišiseksi, küll suundub ainsagi hilbuta voodisse. “Preestrinna mitte ainult ei armasta tulega mängida, vaid sütitab ka vaatajaid.”

Kuninganna Cersei Lannister 43aastase Lena Headey kehastuses on järjekordne “Troonide mängu” võtmetegelane, kes on end teleekraanil ihualasti kiskunud. Siiski ei sammunud ta paljalt mööda tänavaid mitte priitahtlikult, vaid karistuseks verepilastuse eest (ta oli oma vennaga mitu last sigitanud), juuksedki alandavalt nudiks pügatud. Näitlejanna Headey keeldus ise nii paljastavast stseenist ning seega tuli sarja tegelastel kasutada aktimodelli, kelle pea asendati kaadrite järeltöötluses Headey omaga.

Margaery Tyrelli osatäitja Natalie Dormer (35) ei nõudnud siiski kehadublanti ning nõustus ise ekraanil alasti olema. Palju kasu sellest Margaeryle polnud – tema abikaasa oli homo ega erutunud tema kaunite kehavormide peale, märgib Bild.

Kel on olnud kõige rohkem seksipartnereid?

Meeste arvestuses on “Troonide mängu” seksikuningas minimõõtu, kuid ülimalt maskuliinne Tyrion Lannister (Peter Dinklage), ehkki Daeneryse leeris võideldes on ta elanud askeetlikku elu. Bildi rehkenduste järgi on tal olnud vähemalt viis seksipartnerit, peamiselt lõbunaised, neist tuntuim Shae türgi-saksa pornotähe Sibel Kekilli kehastuses.

SEKSIKUNINGAS: Peter Dinklage on Tyrionina saanud ohtralt armurõõme maitsta. Oma lõbunaisest kallimale (Sibel Kekilli) Shaele pidi ta siiski otsa peale tegema. (Vida Press)

Kuid nende suhe ei kestnud kaua. Murtud südamega Tyrion tegi armukesele otsa peale, sest oli tabanud ta voodist omaenese isaga.

Naiste arvestuses võib “Troonide mängu” seksikuningannaks tituleerida prostituut Rosi. Esmé Bianco (35) kehastatud punapäine kaunitar jõudis magatada kuut partnerit, enne kui ta kolmandal hooajal tapeti – voodi külge seotuna.

SEKSIKUNINGANNA: Esmé Bianco jõudis prostituut Rosina magatada kuut meest, enne kui ta tapeti. (Vida Press)

Milline osa on olnud kõige riivatum?

Briti leht Express kuulutas kõige erootilisemaks “Troonide mängu” osaks seriaali avaepisoodi. Ju tahtsid sarja tegijad televaatajaid ekraani külge aheldada, sest nii palju paljast naiseihu nagu tookord pole “Troonide mängus” korraga näha olnudki – 11 alastistseeni! Mehed hakkasid end paljaks koorima alles hiljem.

Kellelt on võetud süütus?

“Troonide mängus” on seksuaalset ärkamist kogenud mitmed tegelaskujud, näiteks Tommen ja Daenerys. Seriaali kangelane Jon Snow (Kit Harington) sai esimest korda armastuse maagiat nautida jäises koopas. Seni süütu Snow’ südame ja ihu sulatas kaunis ja metsik Ygritte (Rose Leslie). Mõistagi tuli ka Ygritte’il viimaks surra, sest tegu on ju “Troonide mänguga”. Ent Kitil ja Rose’il oli koopas nii tore lustida, et nad on eelmise aasta aprillist kindel paar.

SAI MEHEKS: Jon Snow (Kit Harington) kaotas süütuse metsikule Ygritte'ile. (Vida Press)

Milline paarike seksib enim?

Patulugu, aga “Troonide mängu” iharaim armupaar on õde ja vend Cersei ja Jamie (Nikolai Coster-Waldau) Lannister. Sarja esimesest osast peale verepilastusega tegelnud Cersei ja Jamie on saanud isekeskis kolm last, kes nüüdseks on kõik surnud. Kirgliku tandemi jaoks pole tabusid: neljandal hooajal on Cersei ja Jamie vahekorras oma poja Geoffrey surnukeha kõrval.

