Snowey on uskumatult armas ja leebe iseloomuga koer, kellest õhkub headust ja positiivsust. Snowey mängib väga hea meelega nii üksi kui ka inimesega.

Snowey on umbes kahe-aastane koeraplika, kes juba pikisilmi Tallinna loomade varjupaigas oma uut omanikku juba ootab.

"Snowey on väga inimesega kohanduv. Kui inimene tahab liikuda, liigub hea meelega, kui tahad päikse käes peesitada ja koera sügada, siis ta viskab kohe ennast selili, et siin mu kõht on, tule ja süga!" rääkis varjupaiga juhataja Eve Tobias.