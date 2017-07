Portaal Your Tango jagab viis lihtsalt soovitust, mis peaks su ihult kiirelt ja tervislikult viima vähemalt 3 liigset kilo.

Kas sul on mõni ülekilo, mis ei taha kuidagi kehalt kaduda? Äärmuslikud muutused ei too kunagi kasu, mistõttu tasuks salenemiseks valida tervislik viis.

Lihtne öelda, aga palju raskem teha. Aga üks on kindel: tarbitava suhkru kogust vähendades hakkavad kilod hakkavad kaduma!

2. Tarbi rohkem kiudaineid

Hiljutine uuring näitab, et inimesed, kes hakkasid kiudainerohket toitu sööma, kuid muid muutusi oma toidulaual ei teinud, kaotasid sama palju kaalu kui need, kes hakkasid pidama vähese rasvasisaldusega dieeti. Kiudained täidavad kõhtu ja see tunne püsib kauem. Seega sööd sa ka palju vähem.

3. Suurenda südamelöögi sagedust, liiguta end!

Keskmine inimene vajab nädalas 5 päeval kõigest 30minutilist aktiivset treeningut, et suurendada keha võimet kaloreid põletada. Mine jaluta koeraga, tantsi lastega elutoas või tee väike sörkjooks sõbrannadega. Lihtne!

4. Maga

Kas teadsid, et magamatus mõjub kaalule halvasti? Kui oled hommikul väsinud, siis on väga tõenäoline, et haarad mõne magusa kohvijoogi või sööd saiakese.

5. Vähenda stressi