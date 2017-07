Hiiumaa visiidil käinud haldusminister Jaak Aabi sõnum koondatavatele maavalitsuse töötajatele oli, et töökohti pakkuda on vähe ja neil tuleb ise hakkama saada. Kokku koondatakse Hiiu maavalitsusest 17 töötajat.

Kohtumisel maavalitsuse töötajatega, kes koondatakse 1. jaanuarist, tõdes Aab, et tööd on pakkuda mõnele üksikule. Minister märkis teemat kokku võttes, et ka temal on tulnud töökohti vahetada ning sellega on tal endal tulnud toime tulla.

Minister tõi 1. augustil ametist lahkuvale maavanemale Riho Rahuojale ka lahkumiskingituse ära ja nüüd seisab maavalitsuse töötajatel ees pool aastat suhteliselt eesmärgitut tööd – viia riigiasutus vaikse lõpuni.

