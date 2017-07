Pähklipureja on ülinunnu poeke Balti Jaama Turul, kus müüakse linna parimaid pähkleid, kuivatatud puuvilju ja võõramaised maiuseid. Lisaks klassikalistele tervisesnäkkidele pakub pood ka erilisemaid tooteid. Näiteks on valikus naturaalsed pistaatsiapähklid, mis pole röstitud ega soolatud. Üheks poe hitt-tooteks on erinevate maitsetega kreemjad meed.

Õhtulehe toimetusel avanes võimalus degusteerida Pähklipureja erilisi tooteid. Ausad kommentaarid on siin:

Granaatõuna ja metspähkli maitseline maius „Iukum“. Türgi päritolu maiusel on ahvatlev välimus: ilus tumeroosa värv, mis on kaetud kookoshelvestega. Krõmpsuv metsapähkel maiuse sees on tore avastus ja toob muidu magusale maitsele veidi vaheldust. Samuti sobib teisi maitseid täiustama mahe kookos. Veidi oli tunda ka granaatõuna hapukust. Naturaalse maitsega tervislik vahepala. Sobib hästi kommi asendajaks.

„Jumbo“ kuivatatud aprikoos. Väga pehme, mahlane ja maitsev. Kui tavalisest poest ostetud aprikoosid kipuvad olema pisut kuivad ja mõrkjad, siis Pähklipureja aprikoos oli ahvatlev nii välimuselt kui ka maitselt. Värske suve maitse ja lõhn.

Kreem-mesi šokolaadi ja metsapähkliga. Hea saiale määrida, tervislik alternatiiv Nutellale. Väga ilusasti pakendatud maius. Leian, et sobiks imehästi ka näiteks smuutile magususe lisamiseks, pudru sisse ja pannkoogi peale. Maiasmokad võivad toodet muidugi ka otse purgist limpsida.

Seesamihalvaa pistaatsiapähklitega (Jordaania maiustus). Pehme ja suussulav. Tunda on nii pistaatsiapähkli maitset kui ka tükke. Seesamihalvaa täidab just seda ootust, mis talle on määratud: magus, pudenev, ülimaitsev. Pähkleid on tootes samuti omajagu, mis muudab maitseelamuse veelgi huvitavamaks. Alguses magus, siis veidi soolakas, aga lõpuks siiski täiuslik magustoit.

Uzbeki halvaa „ Zebra“. Sebravälimusega halvaa näeb põnev välja ja maitseb imehästi. Ei ole liialt magus, pigem mahedamat sorti. Kui enamus halvaasid hammustades on oht hambad ära murda, siis selle toote suureks plussiks on mõnusalt pehme tekstuur. Meenutab mocha kohvi, šokolaadikommi ja iirist üheaegselt. Ülimaitsev!

Pistaatsiapähklid. Palju suuremad kui need, mida tavaliselt olen harjunud poes saama. Lausa pirakad! Pole häirivat soolamaitset ja soolapuru, mida enamasti pistaatsiapähklite puhul täheldanud olen. Värsked ja naturaalsed.

India pähklid. Tõeliselt pirakad! Värsked ja puhta maitsega. Korralik terviseamps!

Pähklipureja koduleht on valmimisel. Seniks aga külasta nende Facebooki lehte või veel parem – astu ise poodi sisse: Kopli 1, kiosk 6.