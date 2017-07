Mayahueli omanik Ravi DeRossi sõnas hiljuti, et suleb baari uksed, kuna ei suutnud rendilepingu sõlmimisel jõuda kokkuleppele maja omanikuga, vahendab ny.eater.com. Väljaande sõnul on olukord sellest siiski pisut komplitseeritum.

Järgmisel kuul suleb New Yorgis oma uksed populaarne tekiilabaar Mayahuel, mis asub aadressil 304 East 6th Street. Hoone omanik Eesti ärimees Keith Siilats on lubanud hingusele mineva koha asemele uue samaväärse baari luua.

"Pärast aastaid võitlemist Keithiga jõudis kätte aeg uuendada rendilepingut ning kuna me ei suutnud jõuda üksmeelele, otsustasime minna igaüks oma teed," selgitas DeRossi.

Tõepoolest, avalikud registrid näitavad, et kohtunik otsustas 2014. aastal DeRossi ja Mayahueli kasuks välja mõista üle 60 000 dollari. Hoonete osakonna andmed näitavad, et antud kinnisvaraga on registreeritud kaheksa rikkumist, mis dateeritud aastatel 2009 kuni 2014.