Tartumaal asuv meelelahutuslik Jääaja Keskus pakub rohkelt emotsioone ja seiklusi. Baltikumi ainulaadseimasse keskusse on kokku koondnud ajalugu ja huvitavad lood elust enesest. Põnevust jagub, tasub vaid kohale tulla!

Milliseid võimalusi pakub Jääaja Keskus ning keda te endale külla ootate?

Jääaja Keskus on peredele mõeldud meelelahutuslik teemapark. Ühte majja on kokku koondunud kogu universumi ajalugu ning tulevik. Tegemist on Baltikumi ainulaadseima külastuskeskusega, kus saab oma silmaga näha elusuuruses eelajaloolisi loomi ning seda, kuidas on kujunenud maailma ja Eesti loodus.

Jääaja Keskuses jagub avastamisrõõmu igas eas huvilistele. Oodatud on nii pered lastega, sõbrad omavahel kui ka klassiekskursioonid. Teemapark asub Tartumaal Vooremaa keskmes, kauni Saadjärve kaldal – piirkond, mis on tuntud just jääaja ning Kalevipoja muistendite poolest.

Keskus koosneb kolmest korrusest. Kokku on lausa üle 1500 erineva käed-külge põhimõttel eksponaadi.

Milline on teie kõige populaarsem atraktsioon?

Kõige pildistatavam atraktsioon on kindlasti meie suur mammut, teist sellist Baltikumis ei näe. Igal aastal uuendame enda ekspositsiooni mõne uue eksponaadi võrra. Sel aastal avasime põneva värvimisseina. Külastajate päralt on kolm suurt seina, kus kujutatakse erinevaid jääaja loomi, mida inimesed saavad enda äranägemise järgi värvida. Eriti menukas on see atraktsioon muidugi laste seas.

Suvisel ajal on väga populaarsed ka meie parveekskursioonid imeilusale Saadjärvele. Parvejuhtideks on Jääaja Keskuse giidid, kes räägivad huvitavaid lugusid Saadjärve loodusest, Vooremaa kujunemisest ja Kalevipoja vägitegudest.



Kus te täpsemalt asute?

Asume Tartumaal Äksi alevikus, aadressil Saadjärve 20.

Vaata täpsemalt SIIT!