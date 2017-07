Metsapõleng Lõuna-Prantsusmaal sundis ööl vastu tänast kodudest evakueerima ligi 10 000 inimest.

(Reuters / Scanpix)

Sajad tuletõrjujad on ametis Provence-Alpes-Côte d'Azuri regioonis, kirjutab BBC. Tuleroaks on langenud juba pea 4 000 hektarit maad Vahemere ääres. Ametnike sõnul on tegemist äärmiselt populaarse suvituspiirkonnaga. Kõige halvem on olukord Saint-Tropezi lähistel.

(Reuters / Scanpix)

Prantsusmaa on metsapõlengu kustutamisel abi palunud ka oma Euroopa Liidu naabritelt.

(Reuters / Scanpix)

Kustutustööde käigus on viga saanud vähemalt 12 päästjat.