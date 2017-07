Eesti kauaaegne teleajakirjanik ja praegune Kaitseliidu ametnik Urmas

Reitelmann liitus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga ja kandideerib

sügisel Tallinna volikokku.



Reitelmann soovib poliitikas hea seista selle eest, et Eesti jääks eestlaste nägu. Tallinnas tuleb Reitelmanni sõnul probleeme lahendama sisuliselt ning selleks peavad poliitikud rohkem kuulama spetsialistide nõu.

"Autouputust ei leevenda parkimistasude tõstmine, vaid ühistranspordi arendamine. Arulage on renoveerida linnahall konverentsikeskuseks, kui Tallinnasse ei saa otse lennata enamikust Euroopa pealinnadest. Jabur on läbi suruda Reidi tee projekti eelmise sajandi liiklusskeeme kasutades. Kui ise ei oska, tuleb küsida asjatundjatelt. Seda tuleb sagedamini teha nii Tallinnas kui Eesti riigis," põrutab mees.



Samuti peab Reitelmann oluliseks linnavalitsuse puhastamist korruptsioonist. "Linnavalitsus on elanike jaoks ja maksuraha kasutamise eesmärk peab olema korras tänavad, lastehoid, haridus, sujuv liikluskorraldus, kultuur," ütles Reitelmann.



Urmas Reitelmann töötab Kaitseliidu peastaabis. Varem on ta töötanud

ETV-s (1981–1991 diktor ja saatejuht), TV1-s ja TV3-s uudistejuhi ja

produtsendina. Ta on olnud telesarjade V.E.R.I., Waba Riik, Kired ja

Hõbelõvid produtsent.