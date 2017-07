Nõiasaatest teineteist leidnud Eesti esiknõid Marilyn Kerro ja Aleksander Šeps on kokku-lahku käinud mitmeid kordi. Kuid kas seekord on asi lõplik?

“Kallid sõbrad! Ma kinnitan teile, et Saša ja mina ei ole enam paar. Ma olen sellest paar korda kaamera ees rääkinud, kuid tundub, et see on vaja formaalselt välja öelda. Siin see on: Saša ja mina ei ole koos,” kirjutas Kerro, lisades, et ei tegutse ka enam maagilises poekeses, mille paar koos avas ja mis asub Samaras.

“See ei tähenda, et midagi juhtus. Kõik on korras. Meil mõlemal on oma elu ja ma austan Sašat väga palju. Kui ma temaga räägin, siis see tõendab, et me ei ole vaenlased," sõnas naine.

Küll aga on Šeps viimasel ajal oma Instagrami Kerroga koos tehtud pilte lisanud, mida illustreerivad melanhoolse sisuga luuletused. Kas asi on selles, et Šeps Kerrot igatseb, või mäletab ta lihtsalt teda heade sõnadega, eks seda teab mees ise.

Осыпается хрупкая роза, Разорвав свои стебли навек. Остаются следы от занозы И напомнят, что ты человек... 🌹🕸