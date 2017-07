Esmaspäeva õhtul Kalevi spordihallis peetud Eesti–Rootsi sõpruskohtumisel hakkas publiku hulgast silma ka hõbehääl Ott Lepland, kes nautis brüneti piiga seltsi. Ent paistis, et põnev korvpallilahing jättis muusiku ja tema kaaslanna külmaks, sest noortel jagus silmi vaid teineteisele. Kes see kaunis piiga on ja mis neid Otiga seob, jätab muusik siiski enda teada ja sõnab Õhtulehele: „Kuna tegemist on eraelulise aspektiga, siis jätan omale õiguse teemat mitte kommenteerida.“

Võimsa lauluhääle ja oma sarmikusega võitis Ott eestlaste südamed juba seitse aastat tagasi ning on olnud sellest ajast ka Eesti üks ihaldatumaid poissmehi. Eurolaulikut ümbritseb pidevalt neidude hord – Otti on nähtud aastast aastasse erinevate kaunitaride seltsis. Ent laulja on jäänud napisõnaliseks ja pole kedagi ametlikult enda südamedaamiks tunnistanud.

2011. aasta suvel oli Otil kuum romanss blondi kaunitari Kathriin Lilpiga, kes tollal otsustas siiski Londonis elava ­itaallasest peigmehe kasuks. Kuid Otti nähti juba peatselt uut seltskonda nautimas: 2014. aasta suvel lõbutses Ott Õllesummeril Heli Mardisoo seltsis, keda nimetas vaid oma sõbrannaks ja juuksuriks. 2014. aasta lõpp tuli aga Otile suure pauguga, kui Elu24 fotosilm tabas laulja kirglikult suudlemas blondi jumestuskunstnikku Alina Panovat. Naise sõnul oli tollal nende suhe vaid tööalane, ent kuumad kaadrid rääkisid enda eest.

2015. aasta alguses pärast internetti lekkinud kirglikke fotosid ja videot tõdes muusik Kroonikale, et madala profiili hoidmine tuleb kasuks: „Eraelust rääkimisega tuleb olla hästi ettevaatlik. Ma leian, et liigne eraelu avamine devalveerib artisti.“ Sama aasta lõpus otsustas Ott aga saladusteloori langetada ja oma eraelust avalikult rääkida. Mees tunnistas Õhtulehele, et oma õiget kaaslannat ja hingesugulast ta veel leidnud pole: „Kui sa küsid, et kas ma olen selle leidnud kaaslase mõttes – inimese, kellega luua perekonda, olla elu lõpuni koos –, siis veel ei ole.“

2016. aastal nähti Otti blogiauhindade galal salapärase blondi tütarlapse seltsis, kuid Ott sõnas tol ajal „Seitsmestele", et tuldi lihtsalt lõbusalt õhtut veetma ja kaaslanna identiteet jäägu saladuseks. Pärast seda on Ott hoidnud madalat profiili, kuid 2017. aasta suvi on ilmselt Otilgi liblikad kõhus lendama pannud: paar nädalat tagasi levisid Elu24s kõlakad, et Otil võib taas olla käsil uus romanss, mis sai kinnitust esmaspäeval, kui noored ei jäänud Õhtulehe fotograafile märkamatuks.