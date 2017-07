„Eile (üleeile – JK) päeval helistas mulle Jüri Karindi abikaasa ja ütles, et asjalood on halvasti ning ta kardab, et Jüri omal jalal haiglast enam välja ei tule. Et me ei saa Jüriga vähemalt töö mõttes enam arvestada. Õhtuks selgus, et asjalood olid veelgi halvemad, kui me siin teatris oskasime karta,“ ohkab Vana Baskini teatri juht Aarne Valmis (pildil). „Oleme kaotanud hea sõbra ning oma tööd südamega ja äärmiselt kohusetundlikult teinud inimese.“

Valmise sõnul läks Karindi haiglasse umbes kuu aega tagasi. „Veel nädalapäevad tagasi helistas ta mulle, et teeb väikese pausi.“ Valmise sõnul ei oodanud Karindit haiglas ees suur ja keeruline operatsioon. „Vähemalt mulle jäi selline mulje. Nii et omamoodi on see kaotus ootamatu. Nii palju kui tervis jaksas, oli Jüri viimase ajani rivis ning ihu ja hingega Vana Baskini teatri küljes kinni. Ta aitas meil tegutseda ja hoidis kätt pulsil,“ ütleb teatrijuht. „Kuigi eluaeg oli Jüril probleeme nägemisega, tegeles ta kuni eelmise aastani meie koduleheküljega. Luup oli selles töös tema suur abimees. Tema kanda oli ka kogu teatri logistika. Jüri hoolitses selle info eest, millised näitlejad on vabad, saatis neile meile, millal ja mis kell keegi peab kuhugi välja sõitma. Nii et poole kohaga tegi ta trupijuhi tööd ja veel kolm-neli aastat tagasi astus ta meie teatri lavalaudadel üles ka näitlejana.“

Kolm päeva tagasi tabas Vana Baskini teatrit teinegi kaotus, kui meie hulgast lahkus tõlkija ja teatritegelane Ülev Aaloe. Ta oli aastaid Vana Baskini teatri eelkäija Vanalinnastuudio kirjandusalajuhataja ning tutvustas Vana Baskini teatri päevil teatrit uusdramaturgiaga ning soovitas näidendeid teatrile lavastamiseks. „Nii et kahe viimase päeva jooksul oleme kaotanud kaks Vana Baskini teatriga väga lähedalt seotud inimest,“ tõdeb Aarne Valmis nukralt.

Jüri Karindi