„Ida-Virumaa on väga mitmekesine: kohti ja sündmusi on seinast seina,“ kiidab poliitikust kitsefarmi omanik Martin Repinski kodukohta. Ka sealne loodus on Martini sõnul eriline: „On tehastest ja kaevandustest kahjustada saanud loodus ja metsik loodus, mis on nii-öelda esmakujul säilinud.“

Kuremäe klooster

Kuremäe klooster (pildil) on ainuke Eestis tegutsev vene-õigeusu nunnaklooster. Seal saab käia ka ekskursioonil, kus nunnad näitavad ümbrust, sealseid hooneid ja räägivad juurde põnevaid lugusid. „See on Eestis ja lähiriikides ajalooline nunnaklooster, kus nunnad ja kloostrielanikud toovad kõik söögi ise lauale,“ räägib Martin. „Neil on oma farm ja põllud, kus nad töötavad, ka juustu toodavad nad ise.“ Tuntud poliitik lisab, et kindlasti ei ole klooster ainult õigeusklikele külastamiseks, vaid kõigile huvilistele, kes tahavad seal ringi uudistada.