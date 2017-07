“Seksis ja linnas” särtsaka kolumnisti Carrie Bradshaw unistuste meest Mr. Bigi mänginud Chris Noth tegi puust ja punaseks selgeks, et tema enam antud karakterit mängida ei taha.

Viimasel ajal on hakatud sahistama, et “Seks ja linn” võib saada kolmanda järjefilmi, isegi peaosaline ise, ehk Sarah Jessica Parker on andnud lootust, et fännide unistus võibki täituda.

Charlotte Yorki mänginud Kristin Davis tunnistas People ajakirjale, et ka temal on tunne, et “Seks ja linn” ei ole veel korralikku lõppu saanud.