Kuressaare südalinnas jätavad Tallinna tänava stoppmärgid külmaks paljusid juhte, kes otsustavad peatumismärguannet ignoreerida.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juhi Matis Siku sõnul on Tallinna tänaval olevate stoppmärkide rohkusest räägitud nii kogukonna, linnavalitsuse kui ka politsei tasandil, kirjutab Saarte Hääl.

„Seni, kuni on märgid, tuleb neid järgida ja ega siin rohkem rääkida polegi,“ nentis Sikk ja lisas, et paljud juhid neid tõepoolest ei täida ning õigustavad oma tegevust sellega, et märk on paigaldatud põhjendamatult.

„Märkide vajadus võetakse tõenäoliselt suuremal või vähemal määral arutusele järgmisel Kuressaare linna liikluskomisjoni kokkusaamisel,“ sõnas Sikk.

„Kui kõik juhid hakkaksid enda peaga võtma vastu otsuseid märkide vajalikkuse üle ja vastavalt sellele enda käitumist kohandama, tekiks liikluses kaos,“ lisas ta.