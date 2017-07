Tõniste tunnistas, et kindlasti on oma mõju piirikaubandusel ja tegelik tulu võiks veel suurem olla ja siis hakkas rääkima, et ka Lätil on plaanis aktsiisi tõsta.

Vikerraadio "Uudis +" saatejuht Arp Müller rääkis, et käesolevaks aastaks on riigieelarvest kavandatud tulu alkoholiaktsiisist 276 miljonit ehk eelmise aastaga võrreldes 25 miljonit rohkem, vahendab ERRi uudisportaal.

"Aga nagu me näeme, nagu me siin räägime, et me toidame Läti riiki, siis Läti riik ka täna ikkagi väga jõuliselt mõtleb aktsiisi tõstmise peale, sest see toob kindlasti riigieelarvesse tunduvalt rohkem raha kui selline lokaalne kaubandus," rääkis Tõniste.