“See kohavalik on absoluutselt geniaalne. See annab nii suured võimalused Eestit tutvustada kui innovatiivse, julge, pealehakkaja riigina,” sõnas sisearhitekt Urmo Vaikla.

Kultuurikatelt võib nimetada Eesti eesistumise peakontoriks. Selleks, et aga trendikas paik eesistumise jaoks sobivaks muuta, tuli appi kutsuda disainerid, kes iga pisimagi detaili katlas nagu ülekantult võiks vist öelda, läbi keetsid. Tulemuses on rõhku pandud nii praktilisusele kui ka Eesti looduse ja digitaalsuse põimimisele.

Ka täna Euroopa teadusministrite kohtumist juhtinud Mailis Repsi sõnul tagasiside Euroopa kolleegide poolt olnud väga hea.

“Kõik ütlesid, et see on väga mõnus vaheldus Brüsseli koridoridele ja väga hea valik. Kultuurikatla otsus oli üsna vaidlust ja emotsioone tekitav, kuid ühelgi hetkel ei ole küll kahetsenud. Tal on mõnus atmosfäär ja eriti teadusministrite kohtumiseks, kus me räägime innovatsioonist ja teaduse panusest,” ütles ta.

